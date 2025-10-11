Osmaniye'de 'Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler' Etkinliği Düzenlendi

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler" temasıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Çim Hokeyi Sahası'nda gerçekleştirilen programa, Ebeveyn Kaybı Yaşamış Kız Çocukları, Okul Destek Programı kapsamındaki kız çocukları ve lise öğrencileri katıldı. Etkinliğe Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.

Programda Mehmet Akif Ersoy Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan kostümlü eğlence ekibi renkli dans gösterileri sergiledi. Kızılay gönüllüleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri de etkinlik boyunca çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Osmaniye Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Eğitim Danışmanı Ayça Uçar Demir, "Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında hem kuruluşumuzdan hizmet alan çocuklarımız yani ebeveyn kaybı yaşamış ailelerimizin çocukları hem de yine SET hizmeti alan ailelerimizin çocuklarıyla beraber güzel bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın içerisinde çocuklarımızı evlerinden servisleriyle arkadaşlarımız toparladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kızılay iş birliği ile de yine Milli Eğitim'den öğretmenlerimizin iş birliği ile çocuklarımızla burada onları gülümsetebilmek amacıyla güzel bir etkinlik tasarladık. Bu etkinliğin kapsamı içeriğinde başlığımız "Kız Çocukları Gülerse Osmaniye Güler" temasıyla bu programı düzenlemiş olduk" diye konuştu. - OSMANİYE