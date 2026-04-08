Osmaniye'de kırmızı ışık ihlali kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

OSMANİYE'de kural ihlali yapan bir sürücü, yeşil ışıkta ilerleyen başka bir araçla çarpışmanın eşiğine geldi. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Adana istikametine seyir halinde olan otomobil, Akyar Köyü kavşağında yeşil ışıkta geçtiği sırada karşı şeritten gelen ve kırmızı ışık ihlali yaparak sola dönüş yapmak isteyen başka bir araçla karşı karşıya kaldı. Kazanın eşiğinden dönülen olayda, sürücünün dikkati sayesinde olası çarpışma son anda önlendi. Kural ihlali yapan otomobilin ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti. Yaşanan tehlikeli anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı