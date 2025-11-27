Haberler

Osmaniye'de Kadınlar Hanımeli Çarşısı ile Üretime Katılıyor

Osmaniye'de, 'Şiddete Karşı Üreten ve Çalışan Güçlü Kadınlar' mottosuyla açılan hanımeli çarşısı, kadınların el emeği ürünlerini satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Kadınlar, yöresel ürünlerden ev yapımı yiyeceklere kadar geniş bir yelpazede ürün üretiyor ve satıyor.

Osmaniye'de "Şiddete Karşı Üreten ve Çalışan Güçlü Kadınlar" mottosuyla açılan hanımeli çarşısında kadınalar ürettikleri el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Şiddete Karşı Üreten ve Çalışan Güçlü Kadınlar" mottosuyla kurulan hanımeli çarşısı, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Masal Park içerisinde kurulan stantlarda kadınlar; yöresel ürünler, örgü ve dokuma el işleri, takı tasarımları, ev yapımı yiyecekler, hediyelik eşyalar ve daha birçok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturuyor. Hem üretmenin gururunu yaşayan hem de kazanç sağlayarak kendi ekonomilerine katkı sunan kadınlar, çarşıya yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Bilinçlenen üreten kadınların şiddetin karşısında durabilen kadınlar olduğunu söyleyen Düziçi Otağ Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Aksay, " Osmaniye'de Masal Park'ta Osmaniye Valiliğince, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, İl Müdürlüğü'nce hazırlanan etkinlik kapsamında üreten kadınlar bir arada. Biz de Otak Kadın Kooperatif olarak ortaklarımızın ürettiği ürünleri buraya getirdik. Bilinçli kadınlar, üreten kadınlar bir araya gelsinler, şiddetin karşısında durabilsinler diye. Kadına şiddete hayır etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir etkinlik bu ve bizler de bilinçlenen kadının, üreten kadının şiddetin karşısında durabileceğini bildiğimiz için bir arada olmak için, bu mesajı verebilmek için buradayız" diye konuştu.

Üreten kadınlar ülkeyi ve şehri güçlü bir hale getirir diyen Fatma Altun, "Üreten kadınlar her zaman ülkeyi daha güçlü hale getirirler. Biz de böyle etkinliklerde bulunarak kendi ürünlerimizi satıp ve bununla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaktayız. Böyle etkinlikler arttıkça ülkemiz de şehrimizin de çok daha ileriye gideceğini düşünmekteyim. Ev hanımıyım şu anda böyle mutfak etkinliklerinde çok mutluyum. Kendime çok daha iyi vakit ayırdığımı düşünüyorum bu şekilde. Yaptığım her şeyin de arkasındayım ve lezzetli de yaptığımı düşünüyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
