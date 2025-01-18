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Osmaniye'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Tutuklama

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Osmaniye polisinin gerçekleştirdiği operasyonda toplam 44.5 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Osmaniye'de kaçak alkol operasyonu: 1 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 44.5 litre gümrük kaçağı alkol yakalandı. Operasyonda1 kişi tutukladı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte kaçak alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Fakıuşağı Mahallesinde bulunan bir işy erinde yapılan aramada 19 şişe gümrük kaçağı viski, 20 şişe gümrük kaçağı rakı, 5.5 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 44.5 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Murat K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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