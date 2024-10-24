Osmaniye'de Kaçak 2,5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında kaçak 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Merkez ilçedeki bir eve ait depoda yapılan aramada 2 milyon 500 bin bandrolsüz, faturasız makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ö., İ.Ö., G.Ç., ve M.K. hakkında, 'Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.