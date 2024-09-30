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Osmaniye'de Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

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Osmaniye'de jandarma, düzenlediği operasyonda 1 ton çeşitli ambalajlarda sahte bal ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de jandarma düzenlediği operasyonda 1 ton sahte bal ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton kilo sahte bal ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde sahte bal üretimi yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüpheli E.B ve A.U.'ya ait ikamet ve işyerine baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 36 adet teneke,14 adet kavanoz ve 3 adet bidonda olmak üzere 1 ton sahte bal olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de Jandarmadan Sahte Bal Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

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