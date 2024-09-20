Osmaniye'de Jandarmadan PKK Operasyonu: 2 Yabancı Tutuklandı

Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 2 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve içerisinde faaliyet yürüten faaliyet yürüten Suriye uyruklu M.A. ve O.M. isimli kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.