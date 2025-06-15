Osmaniye'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Millet Bahçesi'nde gerçekleşen organizasyonda, jandarmanın görev alanları ve ekipmanları tanıtıldı, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Osmaniye'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Millet Bahçesi'nde gerçekleşen kutlamalarda, jandarmanın görev alanları ve ekipmanları tanıtıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde kurulan tanıtım stantlarında Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Jandarma Komando timlerine ait araçlar, teçhizatlar ve çalışmalar sergilendi. Vatandaşlara jandarmanın görevlerini daha yakından tanıma imkanı sunan etkinlikte, özellikle çocuklar ve gençler stantlara büyük ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca Millet Bahçesini dolduran vatandaşlar, jandarma personeliyle sohbet ederek hatıra fotoğraflı çektirdi. Özellikle çocuklar, arama kurtarma köpekleri ve ekipmanları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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