Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye ceza

Osmaniye'de çiftlikte izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye ceza

OSMANİYE - Osmaniye'de izin belgesi olmadan çiftlikte 15 tavus kuşu bulunduran kişiye 8 bin 326 lira ceza verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Polis ekibi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, Osmaniye merkezde bulunan bir çiftlikte yapılan denetimde, izinsiz şekilde üretimi yapılan 15 tavus kuşu uygunsuz şartlarda beslendiğini tespit etti.15 yavru tavus kuşuna doğal yaşamına bırakmak için el konulurken Fatih Y. hakkında 4915 sayılı 'Av ve Yaban Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' etmekten 8 bin 326 lira ceza verildi.