Osmaniye'de İhtiyaç Sahipleri İçin Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı

Osmaniye'de ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz faydalanabilmesi için giyim mağazası açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de asrın felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Kent merkezindeki Cebelibereket konteyner kentte Cansuyu Derneği'nce ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz faydalanabilmesi için giyim mağazası açıldı. İhtiyaç sahibi aileler burada bayram alışverişlerini yapabilecek.

Deprem sürecinde ve sonrasında bölgede yaşayan insanları desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Osmaniye Temsilcisi Yasin Didin, "Yaklaşık 5 yıldır bu faaliyetleri Osmaniye'de görevli olarak yürütmekteyim. 2005 yılından bu yana 20 yıldır aktif olarak dünyanın dört bir yanında mücadele eden derneğimiz sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır edasıyla hizmet veren bir kuruluştur. Gazze'de, Arakan kamplarında, dünyanın çeşitli ülkelerinde, Asya'da, Afrika'da faaliyetlerimiz vardır. Pandemi döneminde memleketimizde deprem bölgesinde malum 6 Şubat'ı yaşadık. Osmaniye'mizde aktif olarak sahadaydık Allah'a şükürler olsun. Osmaniye'de bağışçılarımızın desteğiyle konfeksiyon tarzı bir giyim çarşısı açtık" diye konuştu.

Hayır çarşısındaki amacın yardımdan ziyade ailelere alışveriş mutluluğunu yaşatmak olduğunu söyleyen Didin, "Burada sıradan bir iş yeri konfeksiyon gibi düşünülebilir ama herkesin alışveriş yapabileceği bir yer değil. Sadece ihtiyaç sahibi tespit ettiğimiz ailelerimiz randevuyla gelecekler buraya. Anne babası çocuğunun elinden tutacak. Çocuk beni annem babam alışverişe götürüyor, ben yardımlarla büyüdüm değil de annem babam bana alışveriş yaptığı iddiasıyla gelecek. Annesiyle babasıyla gönüllü ablalarımızın aracılığıyla ihtiyaçlarını seçecek. Sonrasında çocuklarımız buradan balon oyuncak gibi hediyelerle mutlu olup çıkacak. Amacımız mutlu çocuk, çocuklar mutlu, aileler mutlu. Şu anda da Ramazan dolayısıyla çalışmalarımız bulunmakta. Gıda takviye ve farklı şeylerimiz de var ama şu an amaçladığımız şey giyim çarşısı. Osmaniye'de hayır çarşısı kurduk. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi. - OSMANİYE