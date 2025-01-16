Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar

Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelisi Kilerde Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 46 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi Sezer G., saklandığı evin kilerinde yakalanarak tutuklandı. Emniyet müdürlüğü, birden fazla hırsızlık olayına karışan şüpheliler üzerinde yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.

Osmaniye'de 46 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kilerde yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarından aranan şüpheli saklandığı evin kilerinde yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler 777 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası incelemesi sonucunda çeşitli suçlardan toplam 46 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Sezer G. yakalamak için operasyon düzenledi. Sakladığı eve yapılan operasyonda Sezer G. evin kilerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelisi Kilerde Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
img

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
img

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
img

Kurtardığı son penaltı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.