Osmaniye'de Halk Pahalılıktan Şikayetçi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve pahalılıktan dolayı dert yanıyor. Hem üniversite öğrencileri hem de emekliler, geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını belirtiyor. Yurt parası, giyim, gıda gibi temel ihtiyaçların fiyatlarının aşırı yükselmesi, halk arasında isyan ve umutsuzluk yaratıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Çalışmak zorunda olduğunu ifade eden bir üniversite öğrencisi, "Yurt parası, giyim, yemek parası olsun zor zekat karşılamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Yetmediği için çalışıyorum önceden çalıştığımda yetiyordu ama artık ekonomi düzelmediği için bu hallere düştük" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe giden vatandaşlar pahalılığa tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Emekliyim, maaş yetmiyor mümkün mü? Vallahi alamıyorum almak mümkün değil" dedi. Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Geçinmeme çare yok onu hiç lafını etme, ekonomi durumu olarak onun hiç lafını etme. Bir torba gübre bin 500 lira, çiftçi olarak ölü. Sen buğdayı ek devlet buğdayı dahi 24 liradan veriyor, gübre tonu 23 bin lira, üre gübresinin tonu 30 bin lira. Al, ek, zehiri, mazotu el elde baş başta. Yani motorum var katırım var diye güvenme. Çiftçi ölü, çiftçinin lafını etmeyeceksin sen. Mezardaki adama fetva vereceksin bize. Geçinemiyorum, ben 65'lik maaşla geçinemiyorum. İşte aldığım öteberi. Üzüm alamadım yiyecek, kavun alamadım, sadece patlıcan, biber, domates, bamya 100 lira yarım kilo aldım."

"Kendime destek olmak için çalışıyorum"

Üniversite öğrencisi bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Kadirli'ye üniversite okumaya geldim. Gördüğünüz gibi ülkenin ekonomisi belli. Giyim olsun yiyecek içecek olsun yani ailem zor zekat da olsa karşılıyor ama ben gelmişim buraya buralarda çalışıyorum, geçimini sağlamaya çalışıyorum. Yurt parası, giyim, yemek parası olsun, zor zekat karşılamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Yetmediği için çalışıyorum önceden çalıştığımda yetiyordu ama artık ekonomi düzelmediği için bu hallere düştük. Sabahın beş'inde altısında kalkıp geliyorum yurttan buraya. Okumaya çalışıyorum kendime destek olmaya çalışıyorum. Yevmiye ile çalışıyorum işte gördüğünüz gibi."

Başka vatandaş ise, "Pahalı, pahalı yapacak bir şey yok. Her şeyi alamadım. Sadece üzüm, mısır, muz aldım" dedi.

"Halk perişan"

Başka bir vatandaş da, "Fiyatlar çok pahalı alamıyoruz halk perişan. Serbest meslek yapıyorum ne iş olursa ona gidiyorum. Vatandaş bu şekil fazla dayanamaz isyan eder. Ekmek 15 lira olmuş, yumurta 15 lira olmuş bu şekilde bu vatandaş asgari ücretle dayanamaz. Ev kira, ne yapacak bu vatandaş? Çiftçi ne yapacak mazot olmuş 55 lira litresi. Emekliler isyanda, halk perişan. Ama nasıl edeceğiz bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
