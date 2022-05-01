Son dakika haber | Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Şavran - Yerel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızyusuflu köyü müzesi kavşağında otomobil ile karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Kadirli Devlet Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title