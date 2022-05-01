Son dakika haber | Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Selçuk Şavran - Yerel
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Gelen son dakika haberine göre Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızyusuflu köyü müzesi kavşağında otomobil ile karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Kadirli Devlet Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Yerel