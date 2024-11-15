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Osmaniye'de Genç Kız Babasının Oto Bakım Servisinde Çıraklık Yapıyor

Osmaniye'de Genç Kız Babasının Oto Bakım Servisinde Çıraklık Yapıyor
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17 yaşındaki Sude Naz Çerçi, babasının oto bakım servisinde çırak olarak çalışarak hem mesleki eğitim alıyor hem de otomobil tamirciliği alanındaki yeteneklerini geliştiriyor. Gelecekte astsubay olmayı hedefleyen Çerçi, aile mesleğini sürdürmeyi de planlıyor.

Osmaniye'de mesleki eğitim öğrencisi Sude Naz Çerçi, çırak olarak eğitim aldığı babasının oto bakım servisinde hem aile mesleğini öğreniyor hem de eğitim sürecini devam ettiriyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sude Naz Çerçi, küçük yaşlardan itibaren babasına ait oto bakım atölyesinde zaman geçirmeye başladı. Babası ve ağabeyine yaptığı ziyaretlerde araçlara olan ilgisini fark eden Çerçi, baba mesleği olan otomobil tamirciliğine merak sardı. Lise eğitiminde Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde Motorlu araçlar teknolojisi seçen Sude Naz Çerci, çırak olarak girdiği atölyede hem eğitimini tamamlamaya hem de iyi bir usta olmaya çalışıyor. Atölyede abisi ve babasıyla birlikte çalışan Çerçi, "Hedefim astsubay olmak, eğer astsubay olursam askeriyenin içerisinde de bu mesleğe devam edeceğim "dedi.

"Burada tamir yapmayı çok seviyorum arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum"

Küçüklüğünden beri otomobillere olan merakı sayesinde baba mesleğine seçtiğini söyleyen Sude Naz Çerçi, "Düziçi Mesleki Eğitimde öğrenciyim, babamın hem oto bakım servisi hem de oto yıkama olarak kendine ait iş yeri var. Burada tamir yapmayı çok seviyorum arabalarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden beri arabalara bir ilgim var babam her arabaya bindiğinde gaz vermeye arabanın anahtarını almaya sürekli arabalarla ilgilenmeye çalışıyordum. Şimdilerde ise babamın işyerinde abim ve babamla beraber çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum ilerde bu mesleği devam ettirmek istiyorum ama öncelikli hedefim astsubaylık inşallah astsubay olabilirsem askeriyede bu mesleğe devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"İnşallah ilerde kızıma kendisine ait bir servis kurarız"

İlerleyen zamanda kızı Sude için bir servis açmak istediğini söyleyen babası ve ustası Atila Çerçi, "Ben kızımı her konuda destekliyorum mesleki eğitime başlattım. Mesleki eğitimde de kızımın projede iyi ilerlediğini gördüm şu anki kendi iş yerim olan serviste kızım çalışıyor bu konuda da kızımın tamamen arkasındayım ilerleyen zamanlarda da çocuklarımızla birlikte daha da ilerleyeceğimize inanıyorum. İnşallah ilerde kızıma kendisine ait bir servis kurarız. Hayatımıza bu şekilde çocuklarımla şirket olarak devam ediyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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