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Osmaniye'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Osmaniye'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni
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Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde, 32 yıldır süregelen geleneksel bayramlaşma töreni bu yıl da yapıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla köy mezarlığında bir araya gelen vatandaşlar, okunan hatimlerin ardından toplu dua etti.

Osmaniye'nin Sakızgediği köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy mezarlığında bir araya geldi.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Sakızgediği köyünde yapılan 32 yıllık geleneksel bayramlaşma töreni köy halkını bir araya getirdi. Ramazan Bayramı dolayısı ile köy mezarlığında yapılan bayramlaşmada, Ramazan ayı boyunca köy sakinlerinin indirdiği hatimlerin toplu duası yapıldı. Köy mezarlığında yapılan duanın ardından mezarlıklarda bayramlaşma gerçekleşti.

Bu yıl 337 Hatm-i Şerif okunduğunu ve mezarlıkta bu hatimlerin duasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Mahmut Deveci, "1994 yılında başladı, 32 yıldır devam ediyor, bu yıl 337 Hatm-i Şerif okundu toplu duasını yaptık, Allah kabul eylesin" diye konuştu.

Yıllardır bu geleneğin devam ettiğini ve günümüzde de köy halkı olarak kendilerinin geleneği sürdürdüklerini belirten köy muhtarı Mahmut Deveci, "Yaklaşık 1994 yılından mezarlıkta bayramlaşmak mezarlık ziyareti toplu olarak devam ettirmekteyiz. Burada toplam amacımız uzaktakiler il dışından olan köylüler buraya geliyor. Yaklaşık 32 yıldır küçüklerle büyüklerle kaynaşmamız ve bayramlaşmamız devam ediyor. Birbirini tanımayan birçok insan var mesela burada konuşuyorlar görüşüyorlar bayramlar buna vesile oluyor" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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