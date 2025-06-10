Osmaniye'de, Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Osmaniye'de, Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de, Filistin'e destek konvoyu düzenlendi Osmaniye'de, sivil toplum örgütleri tarafından Kudüs-Gazze-Madleen Gemisi'ne destek amaçlı konvoy düzenlendi.

Osmaniye'de, Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de, sivil toplum örgütleri tarafından Kudüs-Gazze- Madleen Gemisi'ne destek amaçlı konvoy düzenlendi.

Osmaniye Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Millet Bahçesi'ne kadar konvoy düzenledi. Millet Bahçesi içerisinde bulunan Cebelibereket Cami içerisinde kurulan Mescid-i Aksa maketinin önünde basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz diyen Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Bünyamin Dağ, " Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apertheid rejimi işgalci İsrail; tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor. Son bilgilere göre Filistin'de, büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit oldu. 125 bine yakın kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında kayıp... Ne acı ki şehit sayısı her gün ve her saat artıyor. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail'e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor. Çünkü İsrail, sadece güçten anlar. Buradan, vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes bu büyük soykırıma karşı harekete geçmelidir. Herkes, Gazze'deki işgalin son bulması için mücadele etmeli, 'bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum?' diye kendine sormalıdır. " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.