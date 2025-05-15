Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Osmaniye'de Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlandı
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Osmaniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler müzik eşliğinde eğlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, engelli bireylerin hayat yolculuğunun azim ve sevgi ile dolu olduğunu vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bakım Rehabilitasyon Aile ve Danışma Merkezinde düzenlenen festivalde, engelli bireyler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Engelliler haftasında, her engelli bireyimizin hayat yolculuğu bize azim, sabır ve umudu en güzel şekilde sunuyor. Ailelerimiz ise bu yolculuğun en güçlü destekçileri olarak, en büyük kahramanlarıdır. Sizlerin gösterdiği mücadele ve sevgi bizlere ilham veriyor, güç katıyor. Kurum olarak bizim en büyük hedefimiz; burada hizmet verdiğimiz her bir bireyin kendini değerli, güvende ve mutlu hissetmesidir. Her gün attığımız küçük bir adımın, bir bireyin hayatında nasıl büyük bir fark yaratabileceğinin farkındayız. Bugün burada buluşmamıza vesile olan bu anlamlı haftanın, sadece bir farkındalık değil, bir yakınlaşma, bir dayanışma ve umut vesilesi olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
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