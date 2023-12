Osmaniye'de Engelliler Günü Etkinlikleri

Osmaniye'de 'Engelliler Günü' etkinliği düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, özel öğrenciler gösteriler düzenleyip, şiir ve şarkı söylediler.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Osmaniye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler, program öncesinde öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünlerin ve resimlerin yer aldığı sergiyi gezerek, öğrencileri tebrik ettiler. Osmaniye Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin koro gösterisi devam eden programda öğrenciler tarafından 'Filistin Ağıdı' isimli piyes sergiledi.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, programın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasının devamında, "Hepimiz bir engelli adayıyız, bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Engelleri kaldırmak, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak hepimiz için bir sorumluluk, bir görevdir. Her an engelli bir kişi olabileceğimizi hiç aklımızdan çıkarmayarak, bulunduğumuz konum hangi konum olursa olsun, engelli kardeşlerimizin engellerini nasıl kaldırırız, engellerini nasıl azaltırız, bunun düşüncesi içinde olmalıyız. Şunu çok iyi biliyoruz, engelli kardeşlerimize fırsat verdiğimizde, onlara imkan tanıdığımızda gerçekten muhteşem çalışmalar ortaya koyuyorlar. Onları tebrik ediyorum, her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum. 3 Aralık Engelliler Gününü kutluyor, hayatlarında sağlık, başarı diliyorum" dedi.

Program sonunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre bayanlarda 6 dakika 11 saniye derecesiyle Türkiye dördüncüsü olan Melike Yazıcı'ya hediyesi Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.