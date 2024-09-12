Osmaniye'de Engelli Vatandaşın Akülü Sandalyesi Mazgala Sıkıştı
Osmaniye'de seyir halinde olan bir engelli vatandaşın akülü sandalyesinin tekerlekleri mazgallara sıkıştı. Yardımına olay yerinden geçen bir polis memuru koştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de akülü sandalyesinin tekerlekleri yolda bulunan mazgallara sıkışan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmaniye Atatürk Cadde'sinde seyir halinde iken, akülü sandalyesinin tekerlekleri mazgallara sıkışan engelli vatandaşın yardımına o sırada olay yerinden geçen polis memuru yetişti. Polis memuru engelli şahsı görünce yanına giderek sıkışan tekeri mazgaldan çıkarttı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE