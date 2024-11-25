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Osmaniye'de Emekliler ve Asgari Ücretliler Zam Bekliyor

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Osmaniye'de emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi. Emekliler ve asgari ücretliler, geçim sıkıntısı çektiklerini ve maaşların yetersiz olduğunu ifade ediyorlar.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi. Emekli Gamber Doğan "Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor, her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yıllık enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi.

Emekli Gamber Doğan, "Tüp 840 lira oldu. Geçenlerde benim hanım markete gitti 3 bin lira para harcamış. Elektrik parası, su parası... 20 bin lira olsa sevineceğim. 20 bin lira olsun emekli maaşı. Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor efendim. Her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok. Asgari ücret 25 bin lira olsun" diye konuştu.

Emekli Ümit Konaklı ise "Emekli vatandaşım. Enflasyon yüzde 44 diyor, yüzde 44 olması lazım. Bizler geçim sıkıntısı çekiyoruz. Gidiyoruz fiyatlar almış gitmiş başını. Giyim kıyafet alalım diyorum kıyafete gücümüz yetmiyor. Bizler çok kötü durumda yaşıyoruz şu an. Kiracı olanlar daha kötü bizlerden. Bunların düzelmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz. Maaş 12 bin 500 lira, en aşağı 18 bin lira olması lazım en aşağı. Asgari ücret fiyatında olması lazım" dedi.

"30 bin lira olması lazım"

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş "Asgari ücretle çalışıyorum. Yetmiyor bu şartlardan dolayı 17 bin lira maaşım. Ben 9 bin lira kira veriyorum kalan 6- 7 bin lira bir şey, onlarda yetmiyor, gıdaya, elektriğe. 27- 28 bin lira yani ancak bu şartlarda kurtarıyor. Çiçekçide çalışıyorum, kurtarmıyor. Evlenmeyi düşünmüyoruz bu şartlarda" şeklinde konuştu.

Asgari ücretle çalışan başka bir vatandaş ise "Müzisyenim, asgari ücret kurtarmıyor en az 30 bin lira olması lazım. Evliyim üç çocuk babasıyım. Yetmiyor dediğim gibi borç harç... En aşağı en az 30 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Osmaniye'de Emekliler ve Asgari Ücretliler Zam Bekliyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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