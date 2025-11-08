Haberler

Osmaniye'de Emekliler Maaş Zammı Bekliyor

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, Ocak ayında yapılacak maaş zammının en az 30 bin lira olması gerektiğini belirtti. Birçok emekli, mevcut maaşlarının geçimlerini sağlamada yetersiz olduğunu ifade etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ocak ayında yapılacak zamma ilişkin beklentilerini dile getirdi. Bir emekli, "Maaşım yetmiyor efendim. Ne yapalım ki hamallık yapıyoruz ev taşıyoruz. Pazardan her şeyi alamıyoruz şu anda alma şansım yok. Bir şey alma şansımız hiç kalmadı. Yaşayamaz olduk. Et yeme yok kurbanda et" dedi.

Bir emekli vatandaş, "Emekli maaşı 50 bin liradan aşağı olmaz. Eskiden çalışan memur ile çalışmayan memurun maaşı aynıydı. Emekli olsan da aynı maaşı alırdın çalışmasan da yansırdı çalışsan da yansırdı aynı para ama şimdi asgari ücretin altında kalan bir emekli memur kısmı var" dedi.

Bir başka emekli vatandaş da  "Maaşım yetmiyor efendim. Ne yapalım ki hamallık yapıyoruz ev taşıyoruz. Pazardan her şeyi alamıyoruz şu anda alma şansım yok. Bir şey alma şansımız hiç kalmadı. Yaşayamaz olduk, et yeme yok kurbanda et" diye sitemini dile getirdi.

"Ne gereği var zammı hiç vermesin ondan iyi"

Bir emekli vatandaş da yaşadığı sıkıntıyı "Emekliyim maaşım yeterli değil. Ocak ayı zammı yetmez, en azından 35-40 bin lira olması lazım. Pazardan her şey alamadım hangisini alayım ki? Bir şey alamadım bakın boş gidiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Bir başka emekli vatandaş da akaryakıta gelen zamlara dikkat çekerek, "Ocak ayında zam gelecek ama arkadan da durmadan zam gelecek. Mazot 60 liranın üzerinde, bir kilo domates 50-60 lira. Ne gereği var zammı hiç vermesin ondan iyi. En aşağı bir emeklinin maaşı 30 bin lira olması lazım geçinmesi için evi olursa, evi kira olursa yine yetmez" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
