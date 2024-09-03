Osmaniye'de Elektrik Kesintisi Nedeniyle Hayvancılık Yapan Vatandaşlar Mağdur

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de hayvancılık yapan vatandaşlar, elektriklerin dört gündür kesik olması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Günde 700 liralık benzin yakıp jeneratör kullanarak ineklerini sağabildiklerini belirten Servet Torun, "Elektriğe ayda 500- 600 lira verirken şimdi hayvanlara günde 700 liralık benzin alıyorum onunla sağmak için. Onları sağıyoruz sütü de hiç para etmiyor. Ben benzine 700 lira verirsem sütten nasıl kazanacağım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyü Topçular Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin 4 gündür kesik olmasına tepki gösterdi. Geçimlerini sağladıkları ineklerini sağmak için makinelere jeneratör kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Servet Tosun, şunları söyledi:

"Günde 700 liralık benzin alıyoruz"

"Oturduğum yerde elektriğim yok dört günden beri. Gittim elektrik şirketine haber verdim gelmediler elektriğim yapılmadı. Benim hayvanlarım var, sütleriyle geçim ediyorum. Gittim ben bir jeneratör buldum. Benim eşim gitti 700 liralık benzin aldı getirdi. Benim ayaklarım mağdur. Benim kolit hastalığım var. Ben hayvan sağamıyorum. Ben zor durumda kaldım. Benzin olmuş 45 lira, alıyoruz yetmiyor. Dolaptaki malzemelerimin hepsi bozuldu. Hiç yiyecek şeylerim kalmadı dört günden beri. Elektriğe ayda 500- 600 lira verirken şimdi hayvanlara günde 700 liralık benzin alıyorum onunla sağmak için. Onları sağıyoruz sütü de hiç para etmiyor. Ben benzine 700 lira verirsem sütten nasıl kazanacağım? Nasıl edeceğim? Geçimi nasıl sağlayacağım? Benim elektriğimin hemen yapılmasını istiyorum."

"Elektriğimizin gelmesini istiyoruz, mağduruz"

Muzaffer Torun, "İneğimi sağmak için jeneratör buldum komşularımdan. Gittim 700 liralık benzin aldım. İnekleri sağmak için ve evin dolabını çalıştırmak için jeneratör çalıştırıyorum" dedi. Zehra Topçu ise, "Dört gündür elektriğimiz yok. Elektriğimizin gelmesini istiyoruz. Buzdolaplarımız jeneratörle çalışıyor, çok mağduruz. Hayvanımız da var, sağım yapamıyoruz onu da jeneratörle yapıyoruz" diye konuştu.