Osmaniye'de Ekonomik Kriz Spor Salonlarını Vurdu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de spor salonu işleten Lütfiye Öztürk, yaşanan ekonomik krizin en çok kendilerini vurduğunu söyledi. Günden güne üye sayısının azaldığını belirten Öztürk, "Spor salonları olarak ekonomik krizden en büyük etkilenenlerden biriyiz. Günden güne azalan üye sayılarımızdan dolayı kepenk kapatmaya varan meslektaşlarımız oldu. İyi yönetilemeyen ekonomi yüzünden spor insanlar için artık lüks oldu" dedi.

Osmaniye'de spor salonu işletmeciliği yapan Lütfiye Öztürk, yaşanan ekonomik krizden çok etkilendiklerini söyledi. Normal şartlarda öğrencilerin rağbet gösterdiği spor salonuna ekonomik krizin de etkisiyle gelemediklerini söyleyen işletme sahibi Lütfiye Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

"Spor salonu işletiyorum. Bundan bir yıl öncesine kadar müşteri sayımız 250- 300'ü bulurken şuan ekonomik krizden dolayı aylık 50-100 civarı üyelere düştük. Bizler spor salonu sahipleri olarak elektrik, kira, salon gideri, personel giderleriin altında kalıyoruz. Artık ödemekte güçlük çekiyoruz. Öğrenciler maalesef gelemiyorlar. Ekonomik krizden en çok sıkıntı yaşayan öğrenciler. Normalde üyeliklerimiz bin 500 lira. Ancak biz öğrencilerimize indirim yaptık bin liraya düşürdük. Bu bile çocuklar için çok ağır geliyor. Mesela ek gıdaları ek takviyeleri alamıyorlar. Spor salonlarına bin lira verseler bu sefer dışarıdan gereken proteini karşılayamıyorlar. Bundan dolayı da her zaman bir eksiklik olacak. Gelişemeyeceklerini bildikleri için ve ekonomik krizden dolayı karşılayamayacaklarını bildikleri içinde öğrenci sayımızda çok büyük oranda düşüş var. Spor salonları olarak ekonomik krizden en büyük etkilenenlerden biriyiz. Günden güne azalan üye sayılarımızdan dolayı kepenk kapatmaya varan meslektaşlarımız oldu. İyi yönetilemeyen ekonomi yüzünden spor insanlar için artık lüks oldu."