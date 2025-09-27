Osmaniye'de Ekmek ve Simit Fiyatlarına Zam Yapıldı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekmek ve simit fiyatlarına zam geldi. Buan göre, 220 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla 12,5 liradan 15 liraya,100 gram susamlı simit de 12,5 liradan 15 liraya çıktı. Zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Anca gıdaya zam, şuna zam, buna zam… Ama işçiye, emekliye, çalışana bir şey yok" dedi. Bir başka vatandaş ise "Bir ekmek var vatandaşın doyacağı onu da ellerinden alıyorlar" diye konuştu.

Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kadirli'de 220 gram ekmeğin fiyatını 15 liraya, 100 gram susamlı simitin fiyatını da 15 lira olarak belirledi. Zam kararının gerekçesi olarak artan maliyetler gösterildi. Kadirli'de ekmeğe yapılan zamma vatandaşlar, şöyle tepki gösterdi:

"Parası olan alsın, ne diyeceğim?"

"Ne diyeyim çok pahalı. Asgari ücretle çalışıyoruz geçim çok zor. Ekmeğe zam geliyor ama her şeye zam, asgari ücrete zam yok."

"Ucuz, 100 lira olması lazım. Ekonomi düzgün diyorlar; bu ekonomide 100 liraya yiyeceksin, ayıp değil ki bu."

"Gıdaya zam, şuna zam, buna zam… Ama işçiye, emekliye, çalışana bir şey yok. Hükümet böyle."

"Diyecek bir şey yok, yapacak bir şey yok ülkenin şartları bu."

"Fakir fukara bir daha yandı o zaman. Fakir ekmek yiyor, başka ne yiyecek? Simit'e de zam geldiyse çekeceğimiz var o zaman"

"Vatandaş için biraz pahalı ama demek ki unu pahalılattılar, o yüzden ekmeği 15 liraya çıkarttılar. Herkes zarar etmeyi düşünür mü? Vatandaş için zor. Bir ekmek var vatandaşın doyacağı onu da ellerinden alıyorlar. Devletin bir şey gönderdiği yok, mesele bu."