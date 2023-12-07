Osmaniye'de durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
Osmaniye'de polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.
- Osmaniye'de durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan asayiş ve güvenlik uygulamasında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan sürücü N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.