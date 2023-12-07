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Osmaniye'de durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi

7 Aralık 2023 20:28 Son Güncelleme: 20:29 Abone Ol

Osmaniye'de polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.