Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

Osmaniye'de Durdurulan Otobüste 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Durdurulan Otobüste 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste, 2'si kadın toplam 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Osmaniye'de durdurulan otobüste 4 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 2'si kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 2'si kadın, 4 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
img

Galatasaraylılara yasak geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 13. bölüm full HD tek parça izleme linki 26 Kasım Salı! Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 27 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 27 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.