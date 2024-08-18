Osmaniye'de durdurulan 2 otomobilde 38 kilogram 300 gram uyuşturucu çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de takip sonucu polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde 38 kilogram 300 gram skunk maddesi ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1' tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı. Polis, tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otomobillerde hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, arka koltuk ve bagaj kısmında kutulara gizlenmiş 38 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 4 şüpheli., uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıdvan D. tutuklanırken, Maneenuch S., İskender D. ve Şaban Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.