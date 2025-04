Osmaniye'de Dolmuş Ücretlerine Zam, Vatandaşlardan Tepki!

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerinde yapılan zamma vatandaşlar tepki gösterirken, dolmuş şoförleri ise artan maliyetlerden yakındı. Bir vatandaş "Emekliye zam yok, her şeye zam var, yüzde 50, yüzde 100. Böyle olmaz böyle gitmez" dedi. Dolmuş şoförü ise "Şu an arabanın giderleri çok fazla. Mazotuymuş, lastiğiymiş, parçasıymış... Bir parça olmuş 50 lira iken 250-300 lira" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi. Sivil 20 liradan 25 liraya, öğrenci ve engelli ise 15 liradan 18 liraya çıktı.

Şehir içerisinde dolmuş şoförlüğü yapan bir vatandaş, "Şu an arabanın giderleri çok fazla. Mazotuymuş, lastiğiymiş, parçasıymış... Bir parça olmuş 50 lira iken 250-300 lira. Bir tamirciye gidiyorsun tamirci elini atıyor eskiden 50 lira alıyordu şu an 250 lira alıyor. Lastikçi eskiden 20 liraydı şu an 200 lira para alıyor. Yani biz yetiştiremiyoruz, masrafları çıkaramıyoruz, zoru zoruna gücü gücüne. Vatandaşımıza diyecek bir şeyimiz yok. Vatandaşımız da haklı biz de haklıyız. Ama yapacak hiçbir şey yok mecbur kaldık zammı uygulamaya" diye konuştu.

"Emekliye zam yok her şeye zam var"

Dolmuş zammına tepki gösteren Kadirlili vatandaşlar ise şöyle konuştu:

- "Emekliye zam yok, her şeye zam var, yüzde 50, yüzde 100. Böyle olmaz böyle gitmez."

- "20 liraydı 25 lira olmuş. Yürümek gene zorluyor bizi, şu ortamda"

- "Ben kabul etmiyorum şahsen kardeşim. Kaç kilometre yer ki şehir içi? Yayan gidiyorum. Allah bilir ama sonumuz kötü. Verecek paramız yok."