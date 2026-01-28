Haberler

Osmaniye'de yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yanı sıra ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında tamamlanan konutların, hak sahiplerine güvenli ve sağlam bir yaşam alanı sunacağı belirtildi.

Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
