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Osmaniye'de depremzede esnafı tanıtma etkinliği düzenlendi

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Osmaniye'de depremzede esnaf için Cebelibereket Konteyner Çarşı'da tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde işyerleri yıkılan depremzede esnaflar için kurulan 104 konteyner bulunan Cebelibereket Konteyner Çarşı'sında tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

Osmaniye'de depremzede esnafı tanıtma etkinliği düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede esnaf için Cebelibereket Konteyner Çarşı'da tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde işyerleri yıkılan depremzede esnaflar için kurulan 104 konteyner bulunan Cebelibereket Konteyner Çarşı'sında tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Osmaniye Valilik kompleksi yanına kurulan konteyner çarşıda düzenlenen tanıtım etkinlikleri, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerel sanatçıların da konser verdiği etkinliklerde, animasyon gösterileri, çocuk tiyatrosu ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Evde ev yemekleri yaparak geçimini sağladığını ve depremde evinin yıkılması nedeniyle konteyner çarşıda işyerinde müşterine hizmet verdiğini söyleyen Nagihan Başaran, "Metin Tamer Sitelerinde oturuyordum deprem dolayısıyla evim eşyalı yıkım oldu. Burada bu tür etkinliklerin daha fazla olmasını çünkü burada çok fazla hareketlilik yok. Bazen çok az satış yapabiliyoruz istediğimiz şeye ulaşamıyoruz, elimize bir şey kalmıyor. Buraya ilgi olsun istiyoruz bizleri burada bilsinler mesela siz orada ne yapıyorsunuz diyorlar buradaki dükkanları bilmiyorlar. İnsanlarımız buraya gelsinler bu tarz etkinlikler artsın bizler içinde iyi olur, Osmaniye içinde iyi olur. Osmaniyelilerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Depremde evinin ve işyerinin yıkıldığını devletin kendiler için yaptırdığı konteyner çarşıda hizmete devam ettiklerini söyleyen Feriha Atalay, "Biz buraya geldiğimizde daha önce hiç tanınmıyordu. Depremde evimizi işyerimizi kaybettik. Buraya geldik devletimizden Allah razı olsun bize bu imkanları sağladı. Bu etkinlik tanınmamıza da vesile oldu bu etkinliği düzenleyen bize bu imkanları veren devletimizden ve başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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