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Osmaniye'de depremzede esnaf için Cebelibereket Konteyner Çarşı'da tanıtım etkinlikleri düzenlendi

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Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan depremzede esnaf için kurulan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Osmaniye'de depremzede esnaf için Cebelibereket Konteyner Çarşı'da tanıtım etkinlikleri düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan depremzede esnaf için kurulan ve 104 konteyner bulunan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Osmaniye Valilik kompleksi yanına kurulan konteyner çarşıda düzenlenen tanıtım etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerel sanatçıların da konser verdiği etkinliklerde, animasyon gösterileri, çocuk tiyatrosu ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Evde ev yemekleri yaparak geçimini sağladığını ve depremde evinin yıkılması nedeniyle konteyner çarşıdaki iş yerinde müşterilere hizmet verdiğini söyleyen Nagihan Başaran, "Metin Tamer Sitelerinde oturuyordum deprem dolayısıyla evimde yıkım oldu. Burada bu tür etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz çünkü burada çok fazla hareketlilik yok. Bazen çok az satış yapabiliyoruz istediğimiz şeye ulaşamıyoruz, elimize bir şey kalmıyor. Buraya ilgi olsun istiyoruz bizleri burada bilsinler mesela 'siz orada ne yapıyorsunuz' diyorlar buradaki dükkanları bilmiyorlar. İnsanlarımız buraya gelsinler bu tarz etkinlikler artsın bizler için de iyi olur, Osmaniye için de iyi olur. Osmaniyelilerin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Depremde evinin ve iş yerinin yıkıldığını, devletin kendileri için yaptırdığı konteyner çarşıda hizmete devam ettiklerini söyleyen Feriha Atalay ise, "Biz buraya geldiğimizde daha önce hiç tanınmıyordu. Depremde evimizi, iş yerimizi kaybettik. Buraya geldik devletimizden Allah razı olsun bize bu imkanları sağladı. Bu etkinlik tanınmamıza da vesile oldu. Bu etkinliği düzenleyen, bize bu imkanları veren devletimize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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