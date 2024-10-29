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Osmaniye'de Depremzede Çocuklar 'Cumhuriyet Treni' ile Eğlendi

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Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 'Cumhuriyet Treni' ile kutladı. Gençlik Merkezi ve gönüllüler, tırtıl aracı bayraklarla süsleyerek çocuklara unutulmaz bir tur deneyimi yaşattı.

Osmaniye'de çocuklar 'Cumhuriyet Treni' ile konteyner kentte tur attı

OSMANİYE - Osmaniye'de konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bayraklarla süslenmiş tırtıl araçla tur atarak yaşadı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Konteyner Kent Genç Ofis personeli, Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlamak için çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Konteyner Genç Ofis üyeleri, Osmaniye Gençlik Merkezi Gençlik liderleri ve gönüllülerinin kendileri yaptıkları tırtıl aracı bayraklarla ve balonlarla süsleyerek konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu unutulmayacak bir şekilde yaşattı. Konteyner kent içerisinde tur atan araca 'Cumhuriyet Treni' adı verildi. Depremzede çocuklar yapılan etkinlikle doyasıya eğlendi.

Osmaniye'de Depremzede Çocuklar 'Cumhuriyet Treni' ile Eğlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

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