Osmaniye'de, Depremde En Çok Zarar Gören Mahalleler Arasındaki Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Selvi: "Tahminen 400'ün Üzerinde Ölümüz Var"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Osmaniye'de kurtarma ve yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Depremde en çok zarar gören Esenevler Mahallesi muhtarı Tarık Sesli, "Mahallede yıkılan apartmanlar hep 8-10 katlı ve 35-40 daire olduğu için tahminen 400'ün üzerinde şu anda ölümüz var, bizim mahallemiz adına. Daha da çıkmaya devam ediyor. Çok hasarlı binamız var, aşırı derecede. Mahalle ve ben yaklaşık olarak 400-500 konut var. Bunun birçoğu yıkılacak gibi duruyor. Allah yardımcımız olsun. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Osmaniye'de depremde en çok zarar gören mahallelerden Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, "Ne yapacağız bilmiyoruz. Bizim mahallemizin nüfusu 9 bin 700. Şu an benim gördüklerim kadarıyla yüzde 40 civarında hasar gören var yani. İnsanlar dışarıda çadır bekliyoruz" dedi.

"YÜZDE 40 CİVARINDA HASAR GÖREN EV VAR"

Osmaniye'nin en büyük mahallelerinden olan Esenevler mahallesinde deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının başladığını ifade eden muhtar Tarık Sesli, şunları söyledi:

"Esenler Mahallesi burası, Osmaniye'nin en gözde mahallelerinden bir tanesiydi ama en çok hasar alan biziz. Şu an 4 tane büyük apartmanımız yıkıldı. 12-13 tane iki katlı, üç katlı binamız yıkıldı, ağır hasarlı çok fazla. Karar alınan 8 tane büyük binamız var. 13 tane binamız var yıkılacak olan. Devlet elinden gelenlere yardım etmeye çalışıyor. Vatandaşlar sağ olsunlar yardım etmeye çalışıyorlar. Zor günler geçiriyor şu an için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizi arayanlara, yardım gönderenlere, herkese teşekkür ediyoruz buradan. Çok ölümüz var, mahallede yıkılan apartmanlar hep 8-10 katlı olduğu için 35-40 daire olduğu için tahminen 400'ün üzerinde şu anda ölümüz var bizim mahallemiz adına, daha da çıkmaya devam ediyor. Çok hasarlı binamız var, aşırı derecede. Mahallede yaklaşık olarak 400-500 konut var. Bunun birçoğu yıkılacak gibi duruyor Allah yardımcımız olsun. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bizim mahallemizin nüfusu 9 bin 700. Şu an benim gördüklerim kadarıyla yüzde 40 civarında hasar gören var yani. İnsanlar dışarıda çadır bekliyoruz tabi gelecek inşallah. Yardım yapmaya çalışıyoruz. Mahalle tamamen sıkıntıda. Osmaniye'deki en büyük sıkıntı bizim mahallemizde zaten, biz de yaşandı. Ben de bu mahallede oturuyorum. Ben de aynı sıkıntıları yaşıyorum. Allah hepimize yardım etsin insanlar hakikaten zor durumda. Battaniye yetiştiriyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz, yiyecek yetiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar."