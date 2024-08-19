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Osmaniye'de deprem konutlarının anahtarları teslim ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 365 deprem konutunun anahtarları, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 365 deprem konutunun anahtarları, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Düziçi ilçesi Gökçayır Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 220 konutluk 65 bloktan oluşan deprem konutlarından yapımı tamamlanan 365 dairenin anahtar teslimi hak sahiplerine yapılıyor. Sağlam bir zemin üzerine inşa edilen 3+1 dairelerden oluşan radya temel üzerine, perde beton, depreme dayanıklı ve konforlu konutlarına kavuşan depremzede aileler anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarının kapılarını açtı.

Konutlarını teslim aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Osman Kınış, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarımızın anahtarını teslim aldık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, evlerimiz güzel ancak bu kadar olur" diye konuştu.

Depremde evlerinin zarar gördüğünü, devlet sayesinde yeni evine kavuştuğunu söyleyen Feride Karkın, "Evi çok beğendim ev çok güzelmiş, kurban olduğum Allah bir daha bize deprem göstermesin. İki tane çocuğum var onlarla oturacağım evimiz çok güzel, Allah razı olsun bunu yapandan. Kurban olduğum Allah, bunu yapanı incitmesin, uzun süre de bizlere hizmet etsin" diye konuştu.

Yeni konutlarında çocukları ile beraber 4 kişi yasayacaklarını söyleyen Saniye Peksoy, "Allah devletimize zeval vermesin depremde bizim de konutlarımız yıkılmıştı buradan konut çıktı. Evi çok güzel buldum çok beğendim yeri de çok güzel. Burada eşim ve çocuklarımla beraber yaşayacağız" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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