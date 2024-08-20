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Osmaniye'de deprem konutlarının anahtarları teslim edildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de Akyar 2. Etap TOKİ Konutlarında yapımı tamamlanan 90 deprem konutunun anahtarı, Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem konutlarında ay sonuna kadar bin 700 anahtar teslimi yapmayı planladıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniye merkez Akyar 2. Etap konutlarımızın anahtar teslimini yaptık. Bugün 90 anahtarın buradaki hemşerilerimize teslimi gerçekleşti. Milletvekilimiz, İl Başkanımız, AFAD İl Müdürümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz ile beraber zaman zaman anahtar teslimleri yapıyoruz ama gün boyunca bu teslimler devam ediyor. Bu ayın 27'sinde 1700'e ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yılsonuna kadar %90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmek hedefimiz. Bunun için de yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bugün Hasanbeyli'de köy konutlarımızı ziyaret ettik. Villa diyebileceğimiz nitelikte güzel konutlar. Bu konutlarımız lüks, standartları yüksek, radya temel üzerine, perde betonla yapılmış, depreme son derece dayanıklı. Hemşerilerimiz çok memnunlar. Biz de hemşerilerimizi bir an evvel konutlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hemşerilerimiz konutlarını çok beğeniyor. Allah hayırlı etsin. Onların mutlu olması bizi mutlu eder "dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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