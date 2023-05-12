Osmaniye'de deprem konutları yapımı devam ediyor Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımına devam ediyor.

Osmaniye'de deprem konutları yapımı devam ediyor

OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımına devam ediyor.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yapımına devam eden kalıcı konutların yıl sonuna kadar tamamlanıp evi yıkılan depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 7 bloktan oluşan konut alanında 152 dairenin yer alacağını ve 2 bodrum, zemin artı 4 kattan oluşacağı konut alanında 86 adet 3+1 daire ve 66 adet 2+1 dairenin yer aldığı bildirildi.