Osmaniye'de Deaş Operasyonunda Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

(OSMANİYE) - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.E ve A.D isimli yabancı uyruklu iki şahıs yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıslar Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.