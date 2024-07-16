Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

(OSMANİYE) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, Suriye'de 2012- 2014 yılları arasında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve Osmaniye'de yaşadığı belirlenen Suriye uyruklu H.E. ve A.E. düzenlenen gözaltına alındı.