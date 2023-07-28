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Osmaniye'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yerel Haberler

Osmaniye'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü Osmaniye'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye Karaçay, kabaktepe mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Osmaniye Yerel Haberler

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