Osmaniye'de Çiftçiler Taban Fiyatına Tepki Gösterdi

Osmaniye'de Çiftçiler Taban Fiyatına Tepki Gösterdi
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Osmaniye'de Çiftçiler Taban Fiyatına Tepki Gösterdi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan buğday taban fiyatının düşük olmasına tepki gösterdi. Çiftçiler, maliyetlerini karşılamadığını belirttikleri fiyatın en az 16-17 bin lira olması gerektiğini savundu.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, açıklanan buğday taban fiyatına tepki gösterdi. Bir çiftçi, ton başına 16-17 bin lira beklediklerini belirterek, "13 bin 500 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2025 hububat alım fiyatlarını açıkladı. TMO, makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500, arpa için ise ton başına 11 bin lira ödeme yapılacak.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki çiftçiler ise taban fiyatına tepki gösterdi.

Çiftçiler, şunları söylediler:

-"13 bin 500 lira ucuz, nedeni girdi pahalı, gübre pahalı, ilaçları pahalı. En az 2-3 sefer adam pas ilacı sıkıyor. Biçerdöver parası var. Çiftçi ne yapacak? Her zamanki gibi yine sıkıntıya devam. Üretiyor, ürettiği yerdedir, rezil oluyor."

"Çiftçi her şeyini satacak"

- "20 dönüm buğday ektim. Girdi çıktılarımıza göre fiyat çok ucuz. Biz 16-17 bin lira beklerken 13 bin 500 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor. Devletin açıkladığı paraya da tüccarlar almıyor. 13 bin 500 lira açıkladıysa 13 bin 500 liradan tüccarlar almıyor. Onlar da hep çiftçinin üzerindeler. Çiftçi ne yapacak, her şeyini satacak, hamallık yapsın. Böyle para kazanamıyoruz."

"Orta kesim alt kesim artık çiftçilik yapamaz"

- "Bu fiyatlardan memnun değiliz. Geçen seneki gübre fiyatıyla bu seneki gübre fiyatı arasında iki kat fark var. Ama bize verilen fiyat maliyeti kurtarmıyor. Şöyle de bir durum var tüccarlar mesela devletin açıkladığı fiyattan almıyor. 13 bin 500 liraysa, mesela 10 bin lira, 12 bin lira gibi, kesinti yapıyorlar. Hem buradan zarar ediyoruz hem de maliyetler pahalı olduğu için ektiğimiz ürün bizi kurtarmıyor. En az 16 -17 bin lira olması gerekiyor bizi kurtarabilmesi için. Çiftçi böyle giderse çiftçiliği bırakır. Büyükbaşlar eker sadece. Yazık çiftçiye. Ufak çiftçi öldü zaten. Çiftçiliği yapan insanlar büyük insanlar olacak. Orta kesim alt kesim artık çiftçilik yapamaz."

- "Gübre 20 lira olmuş, zor kurtarmaz. Çok masraf... Nerede kurtaracak? 15-16 bin liradan aşağı olmaması lazımdı."

Kaynak: ANKA / Yerel
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