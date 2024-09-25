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Osmaniye'de Çalışma İzni Olmayan 3 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı

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Osmaniye'de yapılan operasyonda, özel bir SPA merkezinde çalışma ve ikamet izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalandı. İşyeri sahipleri hakkında insan ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de özel bir SPA merkezine yapılan operasyonda çalışma ve ikamet izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, yapılan operasyonda SPA merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerinde, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. İşyeri sorumlusu Şahabettin D. isimli şahıs hakkında İnsan Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 kadın ifadeleri alındıktan sonra, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işyerine ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 170.256 TL idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de Çalışma İzni Olmayan 3 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

Göçmen Kaçakçılığı Osmaniye Politika Tayland 3-sayfa Hukuk Yerel

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