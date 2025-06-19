Osmaniye'de "Büyük Aile Yılı" Festivali Düzenlendi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Büyük Aile Yılı Festivali" düzenlendi.

Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Büyük Aile Yılı Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Osmaniye Masalpark'ta düzenlenen festivale, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kamu kurum temsilcileri ve aileler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yılmaz, şunları söyledi:

"Gerçekten Türk milletinin temeli ailedir. Ailelerimiz ne kadar güçlü olursa devletimiz de milletimiz de geleceğimiz de o kadar güçlü olacaktır. ve bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın da bu hizmetlerin öncülüğünü yürütmek üzere "aile yılı ilan" edilmiştir. Aslında Türk milletinin tarihine baktığımızda ailenin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu, zor zamanlarda aile bütünleşmesinin bir insan için olmazsa olmaz olduğunu, bugün de ailelerimizin zorluk karşısında ailesine nasıl sahip çıktığını çok iyi biliyoruz. Bize düşen de bu aile yapısını güçlendirerek devam ettirmektir. Ailelerimizi güçlendirmek için de hepimize görev düşüyor. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak 'filizler kökler buluşuyor' diye bir projemiz var. 60 yıllık evliler ile daha yeni evlenmiş genç kardeşlerimizi buluşturuyoruz. Büyüklerimiz tecrübelerini paylaşıyor, gençlerimiz örnek alıyor. Onların öğütleri o kadar önemli ki. Aslında hayatta akıllı zeki bir insanın bazı tecrübeleri yaşamadan da bu öğütlerle, büyüklerini dinleyerek yapabilir."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlar açılan standları gezdi.