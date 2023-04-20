Osmaniye'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

OSMANİYE - Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine; Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından İl Müftüsü Ali çakmak tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra Vali Yılmaz ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Erdinç Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti. Vali Yılmaz, kendisiyle bayramlaşan şehit ve gazi çocuklarına bayram harçlığı verirken, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise oyuncak hediye edildi.