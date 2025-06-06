Osmaniye'de Bayram Namazı Coşkusu

Osmaniye'de Bayram Namazı Coşkusu
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Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce kişi camilere akın ederek namaz kıldı ve dua etti. Bayram namazının ardından vatandaşlar il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Osmaniye'de bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

OSMANİYE - Osmaniye'de camilerde Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce kişi namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Osmaniye'de Kurban Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Osmaniye merkez Bülbül Camii'nde Bayram namazı nedeniyle il protokolü ve vatandaşlar beraber saf tuttu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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