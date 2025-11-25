Osmaniye'de Balığa Talep Artıyor: Ekonomik Zorunluluklar

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de kilosu 50 liradan başlayan balığa talep yoğun. Kadirli ilçesinden bir yurttaş, "Kırmızı ete gücümüz yetmiyor, durumlar kötü. O yüzden balık alıyorum" derken, başka bir vatandaş ise, "Ucuz olduğu için balığı tercih ediyorum. Kırmızı et ve tavuk alacak paramız yok" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kırmızı et ve tavuk fiyatlarının yüksek olması, halkı daha uygun fiyatlı balığa yöneltti.

Balık satıcısı Mehmet Yanık, tatlı su çuprası kilosunu 50, sazanın büyük boyunu 120, orta boyunu 100, küçük boyunu 50 lira olarak fiyatlandırdıklarını ifade etti.

Yanık, "Vatandaşlar hem uygun hem ucuz olduğu için balık alıyor" diye konuştu.

Balık satıcısı Ahmet Yanık ise balıkları uygun fiyatla verdiklerini, kırmızı et ve tavuk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların balığı tercih ettiğini belirterek, "İnsanlara en yararlı şey balıktır" dedi.

Vatandaşlar da ekonomik durumu gerekçe göstererek balığı tercih ettiklerini söyledi. Bir vatandaş, "Kırmızı ete gücümüz yetmiyor, durumlar kötü. O yüzden balık alıyorum" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, "Ucuz olduğu için balığı tercih ediyorum. Kırmızı et ve tavuk alacak paramız yok, anca balığa gücümüz yetiyor. İki kilo balık 100 lira, yarım kilo tavuk 150 lira" dedi.