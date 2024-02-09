Osmaniye'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şehrimizde sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam edecek, şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik kimseye fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Osmaniye kent genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olayların değerlendirilmesi amacıyla mülki idare amirleri, emniyet ve jandarma birimleri ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla "Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı sonunda açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek suç oranlarını azaltmak ve huzur ortamını sağlamanın, aynı zamanda vatandaşların daha huzurlu ve güvenilir bir ortamda yaşamaları temel hedefleri olduğunu söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, "2024 yılı Ocak ayında ilimiz genelinde 1676 asayiş olayı meydana gelmiş, 1157 kişi yakalanmış, 94 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Meydana gelen 1676 olayın 1496'sı aydınlatılmıştır. Asayiş suçlarında aydınlatılma oranı yüzde 89 olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla aydınlatılma oranında yüzde 4 artış meydana gelmiştir. Asayiş olayları neticesinde son bir ay içerisinde 20 av tüfeği, 41 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Yılmaz, ocak ayında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçlamasıyla 11 organizatör şüphelinin yakalandığını, 8'inin tutuklandığını ve yapılan kontroller sonucunda 78 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti. Vali Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yakalanan düzensiz göçmen sayısında yüzde 129 oranında artış söz konusu olduğunu vurguladı. Kaçakçılık suçları ilgili olarak, yılın ilk ayında meydana gelen 51 olayda 21 bin 377 adet sigara, 1 milyon 815 bin 710 adet makaron, 18 adet cep telefonu, 487 adet paket tütün, 7 bin adet puro ve 2 bin 331 adet elektronik sigara ele geçirildiğini belirtti. Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gümrük kaçağı sigarada yüzde 53, elektronik sigarada ise yüzde 718 oranında ele geçirilen malzemelerde artış meydana geldiğini belirtti. Vali Yılmaz, "Organize Suçlar ile ilgili olarak 2024 yılı Ocak ayında 10 olay meydana gelmiş olup, 19 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet şarjör, 44 adet tabanca fişeği ve 6 adet silah aksamı ele geçirilmiştir" dedi.

Terör suçundan 17 şüpheli yakalandı, 10 şüpheli tutuklandı

Vali Yılmaz, terörle mücadeleyle ilgili olarak, PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında 17 şüpheli şahıs yakalandığını, bu şahıslardan 10'unun tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini, FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetleri kapsamında ise 4 şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti. Narkotik Suçlarla ile ilgili 2024 yılı Ocak ayında il genelinde meydana gelen 167 olayda 185 şüphelinin yakalandığını ve 23'ünün tutuklandığını ifade eden Vali Yılmaz, "23 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Narkotik suçlarından aranması olan 21 şahıs yakalanmış olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla aranan şahısların yakalanmasında yüzde 62 artış yaşanmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere bakıldığında, 2024 yılı Ocak ayında 22.7 kilo esrar ve türevleri, 431.3 kilo bonzai olarak tabir edilen Sentetik kannabinoid, 4.8 KG metamfetamin, 810 gram eroin ve 3496 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ele geçirilen uyuşturucu maddelerde yüzde binleri bulan oranda artış gözlenmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göçmen ve terör konuları başta olmak üzere her türlü suç, organize oluşumlar ve terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam edecek, Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik kimseye fırsat vermeyeceğiz" dedi. - OSMANİYE