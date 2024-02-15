Osmaniye'de aranan 6 kişi tutuklandı
Osmaniye'de arama kararı bulunan 6 kişi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.
Osmaniye'de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı
OSMANİYE - Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı.
Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.
Yakalan 27 kişiden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildi.