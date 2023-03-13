Osmaniye'de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği illerden Osmaniye'de belediye işbirliğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında kurulan konteyner kentte depremzedeler anahtarlarını teslim alıp yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği illerden Osmaniye'de belediye işbirliğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında kurulan konteyner kentte depremzedeler anahtarlarını teslim alıp yerleşmeye başladı.

Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde 991 kişi hayatını kaybetti, 339 bina ise yıkıldı. Şehirde bin 370 adet konteyner evin kurulum çalışmaları hızla sürerken, birçoğu da tamamlandı. Dereobası Köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki 122 bin metrekare alana kurulan konteyner kentte vatandaşlar anahtarlarını teslim alarak taşınmaya başladı. Konteyner kentte oluşturulacak çocuklar için özel oyun alanlarının düzenlemelerinin de ekipler tarafından hızla sürdürüldüğü belirtildi.

"Korkmadan uyuyacağız"

Kısmı felçi babası ile 6 Şubat'ta yaşanan asrın afetinden evleri ağır hasarlı olarak kurtulan Emrah Baş deprem korkusunu yaşamadan huzurla yaşayacakları konteyner evlerinin anahtarlarını teslim almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Depremzede Emrah Baş, "Babam kısmı felçli o gece babamı sürükleyerek dışarı çıkardım. Evimiz ağır hasarlı. Evimiz eski yıkılacak sandım. Geçici bir yere sığındık. Evlerin içi güzel ve korkmadan yaşayacağımız bir yer. Anahtarı teslim aldık. Ortamı güzel. Korkmadan uyuyacağız. Şimdi eve yerleşeceğiz" dedi.

Kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Vali Dr. Erdin Yılmaz da konteyner kente yerleşen aileleri ziyaret etti. - OSMANİYE