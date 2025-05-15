Osmaniye'de 'Aile Yılı' Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Osmaniye'de 'Aile Yılı' Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Osmaniye'de, '2025 Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen 'Aile Haftası Kortej Yürüyüşü' büyük bir katılımla yapıldı. Valilik önünde toplanan katılımcılar, aile değerlerinin önemine dikkat çekti.

Osmaniye'de 'Aile Yılı' kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de '2025 Aile Yılı' kapsamında düzenlenen "Aile Haftası Kortej Yürüyüşü", Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başlayarak Valilik binası önüne kadar devam etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüne kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte "Ailemiz Geleceğimiz" teması öne çıktı.

Aile kavramının her geçen gün daha da önem kazandığını ifade eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün Dünya Uluslararası Aile Günü nedeniyle çocuklarımız, hemşerilerimiz, ilimizin değerli yöneticileri hep birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sene Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Aile yılı kapsamında da birçok etkinliklerimiz var. Hepimiz şunu da çok iyi biliyoruz ki aile her şeyimiz, geleceğimiz, bugünümüz, yarınımız aile Türk milletinin, Türk toplumunun temelini oluşturan temeldir. Ayakta tutan kolonlarıdır ve aile bizim için Türk milleti için çok değerli ve kutsal bir birimdir." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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