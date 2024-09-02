Osmaniye'de Tehlikeli Bina 1,5 Yıldır Yıkılmayı Bekliyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar alarak tehlike arz eden ağır hasarlı binanın 1,5 yıldır yıkılmamasına site sakinleri tepki gösterdi. Site sakinlerinden Kemal Tahir Fethullahoğlu, "Binanın ciddi anlamda bir risk oluşturduğu zaten söz konusu. Bu binanın mümkün olduğu en kısa sürede yıkıma gitmesini istiyoruz" dedi. Mehmet Bozkurt ise "Arkaya doğru biraz yatmış durumda. Çocuklarımız var etrafında geziyor" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan binanın aradan geçen yaklaşık 1,5 yıl süreye rağmen yıkılmamasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

"Riskli bina 1,5 yıldır yıkılmadı"

Binanın tehlike arz ettiğini ifade eden Kemal Tahir Fethullahoğlu, şunları söyledi:

"6 Şubat 2023'te olan büyük depremden sonra sitemizde bulunan arkamda gördüğünüz A blokta ciddi bir hasar oluştu. Bu binanın yıkımıyla ilgili süreçleri biz kendimiz takip edemiyoruz. Binanın ciddi anlamda bir risk oluşturduğu zaten söz konusu. Bu binanın mümkün olduğu en kısa sürede yıkıma gitmesini istiyoruz. Tek riskimiz yıkım da değil bina boş olduğu için binaya akşam saatlerinde gece saatlerinde giren çıkanlar olduğuna dair söylentiler var. Kimin girip kimin çıktığını bilmiyoruz. Hem bizim için hem de binamızda oturan sakinler için bir risk oluşturuyor. Mümkün olduğu en kısa sürede bu binanın yıkılmasını talep ediyoruz B blok sakinleri olarak. Artçı sarsıntılar oluyor, biliyorsunuz geçen gün de sabah saatlerinde yine bir artçı sarsıntı yaşadık. Her sarsıntıda panikle aşağıya iniyoruz. Kendi binamızdan endişemiz yok ama bu binanın önümüzdeki süreçte olabilecek artçı sarsıntıların birinde yıkılabileceğini düşünüyoruz. Biz de çok yakın olduğumuz için mesafe olarak binamıza ve bize zarar vereceği görüşündeyiz."

"Çocuklarımız etrafında geziyor"

Mehmet Bozkurt ise "Şu anda herhangi bir sarsıntıda yıkılma tehlikesi var. Arkaya doğru biraz yatmış durumda. Çocuklarımız var etrafında geziyor. Biz ne kadar engel olmaya çalışsak dahi gidiyorlar. Bunun yıkılmasını talep ediyoruz en kısa zamanda bize bilgi verilmesini istiyoruz" dedi.